[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Toulouse] MAMZ’ELLE BEE & THE BOYZ Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 19 août 2023, Toulouse.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Toulouse] MAMZ’ELLE BEE & THE BOYZ Samedi 19 août, 16h00, 20h00 Musée de la Résistance et de la Déportation SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19H

☼ Concert à 20h

Swing & Boogie de la fin des années 40

Un plongeon dans l’époque de la libération, où la bonne humeur, la musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dans les cœurs et les postes radio.

C’est le temps des bals, de l’insouciance rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau et d’espoir.

Un spectacle spécialement conçu pour les danseurs de lindy hop, swing, charleston, balboa, boogie mais aussi les amateurs de jazz.

Accompagné d’une initiation à ces danses, le public est transporté tout droit à la fin des années 40.

► Distribution : Sophie Pacific : chant / Damien Lucchese : piano / Alexandre Garrouste : contrebasse / Matthieu Gastaldi : batterie / Franck Mottin : saxophone

https://www.youtube.com/watch?v=Unn4uqo91GI&list=PLotxGr9k9-YlJ1scSxEHE7XpvfoLgTia-

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

18h30 – Initiation aux danses swing et lindy hop avec Gontran Galinier et Mathilde Ciais

Venez apprendre les bases du rythme et du groove propre au Lindy Hop, l’une des principales danses Swing de couple. Le Lindy Hop est une danse de rue qui s’est développée dans la communauté afro-américaine de Harlem à New York, vers la fin des années 1920 et plus particulièrement dans les années 1930 lors de l’avènement du swing et l’ère des Big Bands. Cette initiation est accessible à toutes personnes : il n’y a pas besoin d’expérience quelconque et il n’est pas nécessaire de venir en couple.

RDV : Parvis du musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 30 personnes, débutants et initiés.

Gratuit sur réservation obligatoire auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

16h – Circuit urbain « Lieux de mémoire visibles et invisibles » dans le quartier du Musée

À travers un parcours urbain, venez découvrir l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans le quartier du musée. Hauts lieux de la Résistance, espace de la répression, monuments et plaques commémoratives et lieux moins connus, jalonnent cette visite qui permet à chacun de découvrir autrement Toulouse.

RDV : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation – 52 allée des Demoiselles – 31400 Toulouse

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 25 personnes

http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

17h30 – Cérémonie de commémoration de la Libération de Toulouse au Monument à la Gloire de la Résistance

Infos pratiques : Accès libre

RDV : Monument à la Gloire de la Résistance – Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse

Durée : 1h30

18h – Visite de l’exposition Daniel Cordier, 100 ans d’agitation. La guerre, l’art et l’Histoire

La vie de Daniel Cordier est faite de 1000 facettes. Français libre, résistant de l’intérieur, secrétaire de Jean Moulin, acteur et témoin de la clandestinité, combattant sans uniforme, évadé vers l’Espagne, peintre, collectionneur, galeriste, historien, et militant inlassable de la mémoire de Jean Moulin et des valeurs de la Résistance, il était tout à la fois, chacun de ses regards apparaissant à un moment clé de sa vie et répondant en échos à ses autres sensibilités. Œuvres originales et documents d’archives retraceront son parcours vie, ses engagements et ses choix personnels traversés par la figure de Jean Moulin.

RDV : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation – 52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

EXPOSITIONS

Joan Jordà « Ombre et lumière » – peinture – la galerie 3.1

Daniel Cordier, « 100 ans d’agitation. La guerre l’art et l’Histoire » – Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

« La Haute-Garonne dans la Seconde guerre Mondiale, parcours, engagements et esprit de résistance d’hier à aujourd’hui » – Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Musée de la Résistance et de la Déportation 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourismehg.com »}] [{« link »: « https://www.kbkc-artistes.com/mamzelle-bee »}, {« data »: {« author »: « Mamz’elle Bee Swing », « cache_age »: 86400, « description »: « Bonne humeur et joie de vivre , nous cu2019est avec u00e7a quu2019on veut vous contaminer ! Et on le fait de chez nous #restezchezvous ! nEn ce du00e9but de seconde semaine de confinement voici une petite vidu00e9o tournu00e9e avec les Boyz u00e0 la maison ( en janvier …) ! Nous espu00e9rons qu’elle u00e9gayera votre journu00e9e ! Nous aimerions la du00e9dier u00e0 toutes les personnes qui travaillent dehors pour que nous puissions rester chez nous ? u2764ufe0f Restez chez vous donc, cultivez la joie u00e0 du00e9faut de votre jardin , prenez soin de vous et de vos proches et bon confinement u00e0 tous !!! On se retrouve tru00e8s vite ! nnTune » When the red red robin » Doris Day nn? Loic Bourniquel photographe et Tristan Camillerin?+ ? Sophie Pacificn? Alexandre Garrousten? Damien Lucchesen? Franck Mottinn?+? Matthieu Gastaldi n? Collectif Clothingn? Autan Modes Albinnwww.mamzellebee.frnABONNEZ – VOUS : n ?? https://www.youtube.com/channel/UCw2uvgzxwTzeE3b5LymDBjgn?? https://www.facebook.com/mamzellebee/n?? https://www.instagram.com/mamzellebeeswing/nn#musiqueswing #lindyhop #vintage », « type »: « video », « title »: « Mamz’elle Bee & the Boyz – ?u2764ufe0f LIVE, LOVE, LAUGH & BEE HAPPY ?u2764ufe0f », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Unn4uqo91GI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Unn4uqo91GI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCw2uvgzxwTzeE3b5LymDBjg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Unn4uqo91GI&list=PLotxGr9k9-YlJ1scSxEHE7XpvfoLgTia-« }, {« link »: « mailto:bienvenue@tourismehg.com »}, {« link »: « http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html »}, {« link »: « https://openagenda.com/galerie-31/events/joan-jorda-ombre-et-lumiere-4648485 »}, {« link »: « http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/evenements-1/exposition-temporaire.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T16:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:30:00+02:00

2023-08-19T20:00:00+02:00 – 2023-08-19T21:30:00+02:00

© Jean-Louis MASSONNEAU