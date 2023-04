La Nuit Européenne des Musées Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Nuit Européenne des Musées Musée de la Résistance et de la Déportation, 13 mai 2023, Toulouse. La Nuit Européenne des Musées Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la Résistance et de la Déportation Manifestation en accès gratuit dans la limite des places disponibles. Musée départemental de la résistance et de la déportation: 05 34 33 17 40 Avec le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, en partenariat avec l’association Sozinho Tout public Invitations aux artistes de l’association Sozinho au Musée de la Résistance à l’occasion de l’évènement la Nuit Européenne des Musées. Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la création en direct. INFORMATIONS PRATIQUES Conseil départemental de la Haute-Garonne

Manifestation en accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Musée départemental de la résistance et de la déportation : 05 34 33 17 40 Musée de la Résistance et de la Déportation 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 Aurélien Ferreira

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée de la Résistance et de la Déportation Adresse 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse

Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Nuit Européenne des Musées Musée de la Résistance et de la Déportation 2023-05-13 was last modified: by La Nuit Européenne des Musées Musée de la Résistance et de la Déportation Musée de la Résistance et de la Déportation 13 mai 2023 Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne