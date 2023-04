Projection du film « Romanin, l’autre Jean Moulin » (Daniel Ablin, 2022, 53min) Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche Le Teil Catégories d’évènement: Ardèche

Projection du film « Romanin, l’autre Jean Moulin » (Daniel Ablin, 2022, 53min) Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche, 13 mai 2023, Le Teil. Projection du film « Romanin, l’autre Jean Moulin » (Daniel Ablin, 2022, 53min) Samedi 13 mai, 20h30 Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche Film « Romanin, l’autre Jean Moulin » Derrière Jean Moulin, unificateur de la Résistance, se trouve une âme d’artiste. Passionné par l’Art il devient collectionneur, fréquente des artistes, ouvre une galerie pendant la guerre et, sous le pseudonyme de Romanin, dessine, caricature, expose….Durée du film : 53 min. Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche 15, Rue du Travail 07400 LE TEIL Le Teil 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 92 25 61 http://www.ardeche-resistance-deportation.fr/ https://www.facebook.com/musee.ardeche Fondé en 1992 par d’anciens résistants, avec la volonté de transmettre la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour la Libération et pour la victoire sur la barbarie nazie, le musée est l’unique lieu en Ardèche consacré à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le département. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

