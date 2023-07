Entre histoire locale et nationale : explorez ce musée Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Entre histoire locale et nationale : explorez ce musée 16 et 17 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Gratuit. Entrée libre.

Profitez de ce nouvel équipement culturel pour découvrir la réalité de la Seconde Guerre mondiale et les liens entre histoire locale et nationale. Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel Daguzan et Louis Leroy, le musée de la Résistance et de la Déportation d’Auch rassemble des objets ayant appartenu à d’anciens résistants. Espace de mémoire, il pérennise le souvenir du combat de la Résistance dans le département du Gers de la Seconde Guerre mondiale à la Libération.

Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Place des Carmélites, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 85 https://resistance-gers.fr/lieux/auch/ Le musée de la Résistance et de la Déportation d’Auch est un musée départemental créé le 5 octobre 1975 et situé à Auch en France. On y trouve de nombreuses pièces et de grandes collections d’objets de la Seconde Guerre mondiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Grand Auch Cœur de Gascogne