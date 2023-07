Sport, mémoire et défense Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris, 14 juillet 2023, Lorris.

Sport, mémoire et défense 14 juillet – 30 août Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris tarif plein 6 €, tarif réduit 2 €

À un an des Jeux Olympiques de Paris, l’exposition Sport, mémoire et défense, conçue par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, propose une exploration des liens profonds unissant sport de haut niveau, armées et mémoire des combattants et des victimes des conflits contemporains.

À travers des objets uniques et des portraits de sportifs aux existences bouleversées par les guerres, partez à la rencontre de combattants, plongés dans l’enfer de la Grande Guerre comme Roland Garros et Marie Marvingt, ou soldats de l’ombre pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Alain Mimoun, Louison Bobet ou encore Tola Vologe.

Photographies et trophées exposent également l’excellence du sport militaire français, incarnée par des institutions formatrices de champions, comme le Bataillon de Joinville ou le Centre national des sports de la défense.

