L'atelier du faussaire 18 et 25 avril Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris tarif adulte 6€ – tarif enfant 2€ Cette visite-atelier permet aux jeunes visiteurs de découvrir l'utilité des faux-papiers employés par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils réaliseront également une fausse carte d'identité pour mieux comprendre comment les Résistants procédaient pour éviter de se faire prendre. Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Lorris 45260 Loiret 02 38 94 84 19

2023-04-18T14:30:00+02:00 – 2023-04-18T15:30:00+02:00

2023-04-25T14:30:00+02:00 – 2023-04-25T15:30:00+02:00 visite-atelier résistance Musée de Lorris

