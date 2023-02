Le réseau de renseignement CND Castille Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Lorris

Le réseau de renseignement CND Castille Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris, 19 mars 2023, Lorris. Le réseau de renseignement CND Castille Dimanche 19 mars, 14h30 Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris

6€ plein tarif, 2€ tarif réduit

Présentation du réseau de résistance CND Castille et de ses membres loirétains handicap moteur mi Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Lorris 45260 Loiret

02 38 94 84 19 http://www.museelorris.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementaldelorris CND Castille était l’un des plus importants réseaux de renseignement de la Résistance française et travaillait pour les services londoniens du général de Gaulle. Dirigé par le colonel Rémy, il comptait environ 1500 membres enregistrés dans l’Hexagone et en Belgique.

Discrète, mais efficace, une petite « Agence » CND fonctionnait dans le Loiret, avec, entre autres accrédités, l’aviatrice Adrienne Bolland, son mari Ernest Vinchon et Jean Pelletier ; ce dernier réalisant tous les microfilms des documents transmis à Londres.

Cette conférence retracera l’itinéraire de ces résistants dans notre département.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00

2023-03-19T15:30:00+01:00 Musée de Lorris

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Adresse Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Ville Lorris lieuville Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Departement Loiret

Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Le réseau de renseignement CND Castille Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris 2023-03-19 was last modified: by Le réseau de renseignement CND Castille Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris 19 mars 2023 Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris

Lorris Loiret