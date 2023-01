Rawa-Ruska, un camp disciplinaire pour prisonniers de guerre Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Rawa-Ruska, un camp disciplinaire pour prisonniers de guerre
Dimanche 12 février, 14h30
Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris

réservation conseillée , 6€ plein tarif, 2 € tarif réduit

Présentation du camp de Rawa-Ruska, appelé "camp de la goutte d'eau et de la mort lente"
Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris
Esplanade Charles de Gaulle, Lorris

02 38 94 84 19 http://www.museelorris.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementaldelorris Dany Percheron, du Souvenir français, présentera le camp de Rawa-Ruska surnommé par Winston Churchill, “le camp de la goutte d’eau et de la mort lente“. Ce camp disciplinaire est crée en mars 1942 pour y accueillir les prisonniers de guerre français, serbes, belges et soviétiques.

