Visite libre et gratuite du musée Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua, 16 septembre 2023, Nantua.

À l’occasion de ces 40es Journées européennes du Patrimoine, le musée est en accès libre et gratuit toute la journée de 10h à 18h.

Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir les expositions temporaires : « Les enfants de la Résistance » et « La rafle du 14 décembre 1943. Parcours de vie ».

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3, montée de l’abbaye, 01130 Nantua, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 75 07 50 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Installé dans l’ancienne prison de Nantua, ville médaillée de la Résistance, le musée retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale vécue par les habitants de l’Ain.

Entièrement rénové et actualisé, le musée présente une riche collection d’objets, de documents et de témoignages exceptionnels issus du territoire, et souligne des parcours de vie de femmes et d’hommes du département. À travers l’histoire de l’Ain, c’est la France des années 1939-1945 qui se révèle au fil de la visite.

Rendu accessible à tous grâce à de nouveaux aménagements, outils multimédias et interactifs (cartes animées, projections, dalles tactiles, objets à toucher…), le musée s’attache à garantir un confort de visite optimal et renouvelle notre vision de la Seconde Guerre mondiale. Ouvert du 15/03 au 15/11 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le mardi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai – Groupes sur réservation, se renseigner.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CD01, N. Lebaut-Gerfagnon