Cet évènement est passé Résistez ! rencontre-dédicace, projection, jeu et visite libre Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua Catégories d’Évènement: Ain

Nantua Résistez ! rencontre-dédicace, projection, jeu et visite libre Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua, 13 mai 2023, Nantua. Résistez ! rencontre-dédicace, projection, jeu et visite libre Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Entrée libre, projections toute la soirée- séances de dédicace sur réservation (Bandes dessinée en vente dans notre boutique) Toute la soirée, le musée vous propose : des projections du documentaire d’Alain Fabbiani « Des lycéens font acteS de Résistance ». Découvrez deux portraits de Résistants qui ont été élèves au lycée Lalande : Pierre Figuet et Jean Marinet. Pour les plus joueurs, notre plateau de jeu « Résister, c’est aussi… », pour petits et grands (à partir de 8 ans). Et pour les fans de bandes dessinées, une rencontre-dédicace avec Josselin Duparcmeur, dessinateur de « Mardi noir à Nantua », « Ils ont osé » et de « Bourg-en-Bresse. Lalande se rebelle » (paru en avril). Les séances de dédicaces sont sur réservation. Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474750750 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Installé dans l’ancienne prison de Nantua, ville médaillée de la Résistance, le musée retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale vécue par les habitants de l’Ain.

Entièrement rénové en 2017, le musée présente une riche collection d’objets, de documents et de témoignages exceptionnels issus du territoire, et souligne des parcours de vie de femmes et d’hommes du département.

Cartes animées, projections, dalles tactiles, bornes témoignages, objets à toucher… Le musée renouvelle notre vision de la Seconde Guerre mondiale. Le musée ne dispose pas de parking. Vous pouvez vous garer sur la place devant l’abbatiale. Un dépose-minute est possible sur demande auprès du musée. Nous attirons l’attention de nos visiteurs sur la rue devant le musée qui présente une pente de 13 % sur 50 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Adresse 3 montée de l'Abbaye 01130 Nantua Ville Nantua Departement Ain Age max 99 Lieu Ville Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua latitude longitude 46.1525;5.608278

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantua/