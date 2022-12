Projection film documentaire Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Projection film documentaire Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil, 23 février 2023, Limoges. Projection film documentaire Jeudi 23 février 2023, 18h30 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil

entrée libre

LES SABOTEURS DE L’OMBRE ET DE LA LUMIÈRE Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine LES SABOTEURS DE L’OMBRE ET DE LA LUMIERE Projection film documentaire À l’occasion des 80 ans de la création de la Médaille de la Résistance Française par le général de Gaulle (9 février 1943), l’Association Nationale des descendants de Médaillés -ANDMRF- propose une soirée de projection/échange en partenariat avec le Musée de la Résistance de Limoges.

Après la venue du fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker, l’ANDMRF accueille Marie Nancy, nièce de Jacques Nancy, le chef de la Section Spéciale de Sabotage.

Réalisatrice de nombreux reportages, notamment sur le milieu marin, Marie Nancy signe en 2014 un documentaire consacré à son oncle : Les saboteurs de l’ombre et de la lumière, avec la participation de Jean -Louis Crémieux Brilhac, historien et grand-témoin du second conflit mondial.

