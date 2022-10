« Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

« Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil, 1 décembre 2022, Limoges. « Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Jeudi 1 décembre, 18h30 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil

Entrée libre

Conférence de Jean-Baptiste Ferracci « Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Conférence de Jean-Baptiste Ferracci L’auteur présentera son ouvrage « Fin Tragique de l’Algérie Française », le témoignage d’un jeune reporter militaire. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T18:30:00+01:00

2022-12-01T20:00:00+01:00 © collection MRL Don Malmauvais 2021. INV.021.26.18.2 chambrée de jeunes soldats

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée de la Résistance - Espace Simone-Veil Adresse 2 rue de la Providence 87000 Limoges Clos Moreau Ville Limoges Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Musée de la Résistance - Espace Simone-Veil Limoges Departement Haute-Vienne

Musée de la Résistance - Espace Simone-Veil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

« Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2022-12-01 was last modified: by « Fin Tragique de l’Algérie Française. Le témoignage d’un jeune reporter militaire ». Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Musée de la Résistance - Espace Simone-Veil 1 décembre 2022 Limoges Musée de la Résistance - Espace Simone-Veil Limoges

Limoges Haute-Vienne