Conférence autour de l'exposition Jeudi 24 novembre, 18h30 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil

Entrée libre

Algérie, Maroc, Tunisie, Vietnam… : quelles traces, quels souvenirs, la période coloniale française a-t-elle laissé dans ces pays ? Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Conférence de Jean-Pierre Gaildraud, historien. Algérie, Maroc, Tunisie, Vietnam… : quelles traces, quels souvenirs, la période coloniale française a-t-elle laissé dans ces pays ? La colonisation, outil de domination jusqu’en 1945, sera remise en question de façon brutale et violente en Indochine et en Algérie, et mieux acceptée en Tunisie et au Maroc.

2022-11-24T18:30:00+01:00

2022-11-24T18:30:00+01:00
2022-11-24T20:00:00+01:00

