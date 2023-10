Tous les Dancings seront fermés. Par Matao Rollo/Compagnie de la Cariqhelle. Spectacle de conte en Gallo, musique et danse contemporaine : Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel, 13 mai 2023, Saint-Marcel.

Spectacle de conte en Gallo accompagné de musique et de danse contemporaine :

Juin 1940, le Maréchal Pétain interdit les bals : la jeunesse a mieux à faire que de s’amuser. Pourtant, on n’a jamais autant dansé que sous l’Occupation…

Malgré les interdictions, ils ont dansé quand même… Danser pour le plaisir, pour s’étourdir, pour se séduire. Parce que malgré la folie, il faut continuer à vivre.

L’Histoire dans toutes ses dimensions – culturelle, religieuse, géographique ou temporelle – n’est pas avare d’exemples où la danse est règlementée, proscrite, interdite ou bannie.

Mais derrière la danse, on interdit surtout les corps, la sensualité et tout ce qu’elle a de subversif face à l’ordre établi et la bonne morale. Au fil de nombreux bals, de jeunes gens se retrouvent pour danser, danser toujours. La futilité apparente de leurs amusements révèle progressivement l’acte essentiel de vivre.

Un spectacle drôle, inspiré et émouvant pour tous publics – A partir de 21 heures 30 – Patio du musée de la Résistance en Bretagne – Entrée libre.

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhelec 56140 SAINT-Marcel Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne

Situé sur les lieux même de ces combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération.

Une scénographie entièrement renouvelée met en valeur ses collections exceptionnelles chargées d’histoire et d’émotion. De nombreux audiovisuels et dispositifs multimédia permettent une immersion au cœur de la Bretagne occupée.

Une visite historique et pédagogique pour toute la famille, qui sensibilise chacun au devoir de mémoire et rend hommage au courage des combattants de la Liberté. Stationnement facile à proximité. AIre de pic-nique dans un vaste parc ombragé.gé.

