Visite libre sur le thème : « Résistance en Poche » grâce à un QR code Musée de la Résistance de Limoges Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Venez découvrir le musée de la Résistance de Limoges, dans le cadre d’une visite en autonomie sur le thème « Résitance en Poche », à l’aide d’une application à télécharger avec un QR code.

Cette visite est adaptée pour les enfants.

Musée de la Résistance de Limoges 7 rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 84 44 Cet établissement culturel de la ville de Limoges illustre les valeurs citoyennes et solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public. Situé dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence du XVIIe et XVIIIe siècle, au cœur au quartier de la cité, il propose sur 1400 m2 un parcours muséographique retraçant rigoureusement les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement la Résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne.

Décliné en dix séquences, à partir de 1939, ce parcours dynamique découle du programme scientifique élaboré par Olivier Wieviorka, historien de renommée nationale et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Pascal Plas, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans le Centre-Ouest, et Annie Martin, directrice du musée.

Deux plateaux accueillent les collections permanentes, constituées de près de 800 pièces. Le musée comprend également une salle d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant l’organisation d’animations pour les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs.

