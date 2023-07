Visitez un musée de la Résistance Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine, 16 septembre 2023, Mussy-sur-Seine.

Visitez un musée de la Résistance 16 et 17 septembre Musée de la Résistance de l’Aube Entrée libre

Le musée de la Résistance de l’Aube à Mussy-sur-Seine vous accueille gratuitement le weekend des Journées Européennes du Patrimoine !

L’occasion de découvrir ou redécouvrir nos collections, et notre nouvelle exposition temporaire portant sur les relations amoureuses sous l’Occupation allemande…

Musée de la Résistance de l’Aube 6 rue Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est 03 53 63 00 20 http://www.museeresistanceaube.fr Créé en 1971 par une association d’anciens Résistants, avec l’aide et le soutien des Archives Départementales de l’Aube, le musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine est initialement dédié à la mémoire et aux faits du maquis Montcalm (maquis Mussy-Grancey) et des combats menés, en août 1944, dans l’Aube.

Devenu communal en 1974, il obtient le label Musée de France en 2002, et devient la seule collection publique dédiée à la résistance auboise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Musée de la Résistance de l’Aube, L. Despothuis