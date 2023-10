Cet évènement est passé Visite contée – lecture de témoignages Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Mussy-sur-Seine Visite contée – lecture de témoignages Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine, 13 mai 2023, Mussy-sur-Seine. Visite contée – lecture de témoignages Samedi 13 mai, 20h30 Musée de la Résistance de l’Aube Gratuit, sur réservation (places limitées à 25 personnes) Notre médiatrice a reçu récemment un mystérieux carnet compilé de témoignages locaux… Découvrez-en le contenu pendant 1 heure à travers une visite contée le samedi 13 mai à 20h30 (réservation conseillée). Musée de la Résistance de l’Aube 6, Rue Boursault 10250 Mussy-sur-Seine Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est 0353630020 http://museeresistanceaube.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.53.63.00.20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 © Musée de la Résistance de l’Aube Détails Catégories d’Évènement: Aube, Mussy-sur-Seine Autres Lieu Musée de la Résistance de l'Aube Adresse 6, Rue Boursault 10250 Mussy-sur-Seine Ville Mussy-sur-Seine Departement Aube Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Résistance de l'Aube Mussy-sur-Seine latitude longitude 47.977391;4.498811

Musée de la Résistance de l'Aube Mussy-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mussy-sur-seine/