Visite du musée de la Résistance et de la Carrière des Fusillés Musée de la Résistance, 13 mai 2023, Châteaubriant.

Pour sa 6e participation à la Nuit européenne des musées, organisée par le Ministère de la Culture, l’Association des Amis du Musée de la Résistance propose le programme suivant :

● Visite libre de la Carrière des fusillés et du Musée de la Résistance A l’étage du musée, vous pourrez découvrir l’exposition temporaire L’École et la Résistance Sujet : Bousculée par la guerre et l’Occupation, l’École, pilier de la République, est attaquée par le gouvernement de Vichy. L’exposition met en lumière les persécutions, les différentes formes de résistances des jeunes et des enseignants et les projets de refondation de l’École à la Libération.

● Visite guidée de la Carrière des fusillés

> Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique castelbriantais emblématique de la Seconde Guerre mondiale

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du Lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes. Le même jour, 21 autres otages ont été fusillés parmi la liste des 50 noms exigée par les autorités allemandes. Aujourd’hui la Carrière des fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la première heure. Un parcours mémoriel doté d’une série de 27 stèles met en valeur les portraits de ces hommes morts pour la France. La sculpture d’Antoine Rohal, récemment restaurée, exprime la solidarité et le courage de »Ceux de Châteaubriant ». Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de la Résistance et de la Déportation de France et d’Europe.

Heure de départ: à 15h et à 18h

Lieu de départ : dans la cour extérieure du musée

Durée : 1h

Animation gratuite et tout public

● Visite guidée du Musée de la Résistance

> Découvrez avec une médiatrice culturelle la vie quotidienne dans le camp d’internement de Choisel à Châteaubriant

Installé à l’entrée du site de la Carrière des fusillés, le Musée de la Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pièces présentées, de nombreux objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement. Principalement utilisés ou fabriqués par ces hommes et femmes, ils sont les témoins de cette histoire. Malgré les conditions difficiles, les internés politiques unis poursuivent leurs activités afin de rester des hommes dignes et libres.

Heure de départ: à 16h et à 19h

Lieu de départ : dans la salle d’accueil (rez-de-chaussée uniquement)

Durée : 40 min

Animation gratuite et tout public

