Reims Animation participative Briques danoises colorées Musée de la reddition du 7 mai 1945 Reims, 13 mai 2023, Reims. Animation participative Briques danoises colorées Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la reddition du 7 mai 1945 Briques danoises colorées A partir de briques de Lego® réinterprétez en maquettes participatives et colorées 2D ou 3D, la façade du SHAEF, la scène de la signature de l’acte de Reddition ou des insignes.

Par Steeve Grandsire, artiste plasticien et architecte en briques Musée de la reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition–1999.htm Le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, à Reims, au grand quartier général allié d’Eisenhower (SHAEF) fut signée la capitulation des armées allemandes du Troisième Reich, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La salle où s’est déroulée la signature, classée « Monument Historique » est restée en l’état. © Musée de la reddition du 7 mai 1945 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

