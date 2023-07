Visite guidée du Musée de la Radiologie Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée du Musée de la Radiologie Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite guidée du Musée de la Radiologie Samedi 16 septembre, 09h30, 11h15, 13h30, 15h15 Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Lors d’une visite guidée, vous découvrirez, au travers des collections de la Société Française de Radiologie et du Centre Antoine Béclère, comment la radiologie est née à la fin du XIX siècle.

Vous découvrirez objets et appareils qui, chacun, témoignent de l'inventivité des pionniers qui ont œuvré pour faire de cette découverte une discipline médicale qui révolutionna la médecine.

Musée de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale
47 rue de la Colonie, 75013 Paris
Paris 75013
+33 (0)1 53 59 59 65
https://www.radiologie.fr/musee-radiologie
musee@radiologie.fr

125 ans de progrès et d'innovation en imagerie médicale depuis la découverte des rayons X.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

© Société Française de Radiologie

