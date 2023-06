Venez découvrir la radio communication Musée de la radio communication Magenta Magenta Catégories d’Évènement: Magenta

Marne Venez découvrir la radio communication Musée de la radio communication Magenta, 15 septembre 2023, Magenta. Venez découvrir la radio communication 15 – 17 septembre Musée de la radio communication Visite commentée gratuite. Réception par ordre d’arrivée et par petits groupes de 6/7 personnes maximum. Attention: Les visites du vendredi sont EXCLUSIVEMENT réservées aux scolaires et soumises à réservation. Vous pourrez assister à une visite commentée du Musée de la radio communication. Plus de 200 appareils dédiés à la radio communication y seront exposés. Les commentaires du guide porteront sur l’usage attribué aux différentes familles de matériel présenté, une présentation de l’association gestionnaire, de ses projets et sur le mode de fonctionnement du musée. Un bac sera à disposition des visiteurs désireux de faire un don matériel. Musée de la radio communication 12 allée Roland Manayraud, 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est 06 11 08 15 42 http://lemuseedelaradio.fr https://www.facebook.com/MuseeRadioCommunication [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 08 15 42 »}] Le musée de la radio communication est une association familiale récupérant et préservant le matériel de radio communication à des fins d’expositions au grand public. Vous y découvrirez du matériel très connu, comme une large gamme d’émetteurs récepteurs tels que la citizen band (dite CB), des radios mobiles ou des talkies walkies à usage professionnelle, des appareils multibandes, et bien plus encore. Stationnement gratuit dans la rue, accès en bus « ligne 3 Dizy » arrêt Albert Thomas (200m à pied). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

