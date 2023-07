Laissez-vous guider par une compagnie de théâtre le temps d’une visite Musée de la Princerie Verdun, 16 septembre 2023, Verdun.

La compagnie Mamaille apporte son univers fantaisiste au musée de la Princerie lors d’une visite surprenante et décalée menée par Hélène Géhin, comédienne et Karim Sebbar, danseur et chorégraphe.

Mêlant poésie et humour, ce vagabondage s’emploie à émouvoir et à surprendre en portant un regard amusé sur les collections et l’architecture du musée.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation conseillée.

Musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est http://www.musee-princerie-verdun.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 86 10 62 »}, {« type »: « email », « value »: « princerie@grandverdun.fr »}] Cet hôtel particulier du XVIe siècle abrite le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Verdun depuis 1932. Les collections présentées sont riches et variées et permettent de découvrir l’histoire de la région depuis la Préhistoire jusqu’au début du XXe siècle : objets archéologiques, statuaire médiévale, œuvres des peintres Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, mobilier traditionnel, céramiques, taques de cheminée et militaria rythment le parcours de visite. Le jardin, dominé par un érable centenaire, évoque l’esprit romantique du XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T17:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

Laurent Nembrini