Rencontres inattendues au musée Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Musée de la princerie

La Nuit des musées sera dansante grâce aux élèves du Conservatoire de musique et de danse du Grand Verdun !

Retrouvez leurs « rencontres inattendues » , chorégraphies de danse classique, orientale ou contemporaine, à 20h30, 21h30 et 22h30 !

Musée de la princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 10 62 http://www.musee-princerie-verdun.fr Cet hôtel particulier du XVIe siècle abrite le musée d’Art et d’Histoire de la ville de Verdun depuis 1932. Les collections présentées sont riches et variées et permettent de découvrir l’histoire de la région depuis la Préhistoire jusqu’au début du XXe siècle : objets archéologiques, statuaire médiévale, œuvres des peintres Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, mobilier traditionnel, céramiques, taques de cheminée et militaria rythment le parcours de visite. Le jardin, dominé par un érable centenaire, évoque l’esprit romantique du XIXe siècle.

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©N.Bruneau-Musée de la Princerie