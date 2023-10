Visite libre des collections et de l’exposition « Correspondance(s) » Musée de la princerie Verdun, 13 mai 2023, Verdun.

Découvrez ou redécouvrez les collections permanentes du musée de la Princerie ! Peintures, sculptures, objets archéologiques, militaria…sont exposés dans un bel hôtel particulier datant de la Renaissance.

Une nouvelle exposition, intitulée « Correspondance(s) » est également présentée aux visiteurs. Celle-ci propose de renouveler le regard porté sur les œuvres à travers une approche sensible et sensorielle. Peintures et sculptures sont associées à des créations contemporaines dans un dialogue fertile des techniques, des époques et des supports…

Musée de la princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 10 62 http://www.musee-princerie-verdun.fr Cet hôtel particulier du XVIe siècle abrite le musée d’Art et d’Histoire de la ville de Verdun depuis 1932. Les collections présentées sont riches et variées et permettent de découvrir l’histoire de la région depuis la Préhistoire jusqu’au début du XXe siècle : objets archéologiques, statuaire médiévale, œuvres des peintres Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, mobilier traditionnel, céramiques, taques de cheminée et militaria rythment le parcours de visite. Le jardin, dominé par un érable centenaire, évoque l’esprit romantique du XIXe siècle.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

