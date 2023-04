Visite libre du musée de la préhistoire Musée de la préhistoire Rânes Catégories d’Évènement: Orne

Rânes

Visite libre du musée de la préhistoire Musée de la préhistoire, 16 septembre 2023, Rânes. Visite libre du musée de la préhistoire 16 et 17 septembre Musée de la préhistoire Le musée de la préhistoire de rânes vous accueillera en visite libre, où vous pourrez découvrir les 4 salles qui le composent, avec un niveau de lecture qui s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux spécialistes. Musée de la préhistoire Rue du parc, 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie https://sites.google.com/site/museeprehistoireranes http://www.facebook.com/museeprehistoireranes/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée de la préhistoire

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Rânes Autres Lieu Musée de la préhistoire Adresse Rue du parc, 61150 Rânes Ville Rânes Departement Orne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée de la préhistoire Rânes

