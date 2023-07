Visites libres et animations autour de la Préhistoire lussacoise Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux, 16 septembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Visites libres et animations autour de la Préhistoire lussacoise 16 et 17 septembre Musée de la Préhistoire Gratuit. Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez explorer gratuitement le musée, pour découvrir la Préhistoire lussacoise, ainsi que l’exposition temporaire « Théranthropes », par François Lelong et Jean-Loïc Le Quellec.

Différentes animations seront proposées tout au long du week-end ! Programmation disponible prochainement et à retrouver sur le site internet de la Sabline : https://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire.

Ce musée, installé au cœur d'un pôle culturel comprenant aussi une médiathèque et une maison de la jeunesse et de la culture, propose un voyage au cœur de la Préhistoire. Il retrace la vie des hommes au Paléolithique, à travers leur environnement, leur mode de vie, leurs savoir-faire techniques et artistiques. Il présente une exceptionnelle collection de pierres gravées d'animaux et d'humains traités de façon réaliste, datant d'environ 14 000 ans. Il offre aussi un parcours extérieur ponctué de totems explicatifs permettant de découvrir au cours d'une balade à pieds quatre sites préhistoriques dont la célèbre grotte de La Marche, classée au titre des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

