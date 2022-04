Musée de la Préhistoire – Ateliers en famille “Salade Sauvage”, 19 avril 2022, .

2022-04-19 – 2022-04-19

8 Les mardis 19, 26 avril et 3 mai de 10h15 à 12h15 (durée 2h00).Lors d’une promenade aux alentours du musée, découvrez les plantes sauvages comestibles et dégustez la salade réalisée par vos soins.Prévoir des chaussures de marche et une tenue adéquate. Sur réservation / Dès 6 ans, tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

