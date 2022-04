Musée de la Préhistoire – Ateliers en famille Graver comme à Gavrinis, 20 avril 2022, .

Les mercredis 20, 27 avril et 4 mai de 10h15 à 12h15 (durée 2h00) Nos ancêtres du Néolithique n’écrivaient pas, mais ils gravaient des signes. Ils ont marqué les monuments mégalithiques de magnifiques images issues de leurs imaginaires et mythes. Quels moyens furent employés pour graver ces pierres ?Apprenez à reproduire ces signes et gravez vos propres images… Atelier salissant. Prévoir une boîte pour remporter ses réalisations. Sur réservation / Dès 8 ans, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

