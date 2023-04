Crimes, enquêtes et police scientifique Musée de la préfecture de police Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Crimes, enquêtes et police scientifique Musée de la préfecture de police, 13 mai 2023, Paris. Crimes, enquêtes et police scientifique Samedi 13 mai, 19h30 Musée de la préfecture de police Sur inscription Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, venez à la rencontre de la journaliste Patricia Tourancheau, des historiens Amos Frappa, Pierre Piazza et Marc Renneville, de l’ancien technicien de scène de crime Gilles Reix et du réalisateur Hervé Colombani. À l’occasion de cette soirée, vous pourrez engager une discussion avec ces spécialistes sur de célèbres affaires criminelles, sur l’histoire et l’évolution des techniques criminalistiques ou encore sur les nombreux enjeux auxquels renvoie le phénomène criminel. Vous pourrez également vous procurer leurs derniers ouvrages dédicacés et profiter de la valorisation des ressources la plateforme Criminocorpus. Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/presentation/les-directions-et-services/directions-de-soutien/service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/le-musee-de-la-prefecture-de-police [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 52 50 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}] Metro (10) Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

