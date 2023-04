Présentation de l’exposition « Valses anthropométriques » Musée de la préfecture de police, 13 mai 2023, Paris.

Présentation de l’exposition « Valses anthropométriques » Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la préfecture de police Sur inscription

L’artiste plasticienne Alix Delmas sera présente au musée le 13 mai de 18h30 à 21h30, afin de présenter au public son exposition « Valses anthropométriques ». Il s’agit de huit sérigraphies réalisées d’après des photographies des Archives de la préfecture de Police, sur lesquelles on voit les agents du service de l’Identité judiciaire appliquer la méthode anthropométrique de Bertillon qui consiste à mesurer les parties du corps des délinquants arrêtés par la préfecture de Police afin d’identifier les récidivistes. Les documents photographiques illustrant ces relevés de signalement anthropométrique à partir d’une disposition particulière des corps, intéressent Alix Delmas. Un agent de police applique sa main sur celle du détenu, leurs mains se superposent, le rapprochement des corps suggère une danse entre eux. Délinquant ou criminel et agent de police sont en contact, se touchent. L’artiste a choisi d’accentuer cette représentation par le traitement coloré de l’estampe, donnant une dimension fictionnelle aux rapports entre les deux protagonistes en atténuant la notion d’archive, en redéfinissant les espaces et les rapports.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Archives de la préfecture de Police