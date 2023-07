Visite libre du musée de la Poupée et du Jouet Ancien Musée de la poupée et du jouet ancien Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies.

Musée de la poupée et du jouet ancien Château de Robersart, avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03 20 39 69 28 http://musee-du-jouet-ancien.com L’ancien château de Leurenghien du début du XVIIe siècle, détruit et reconstruit en 1760, a été au XXe siècle blanchisserie, brasserie, patronage Saint-Henri, hôpital de campagne de l’armée allemande en 14-18, école libre de garçons jusqu’en 1962. Depuis 1982, il accueille les activités culturelles de Wambrechies. Voiture: de Paris, Valenciennes, Tournai: suivre Dunkerque/Armentières (A25) puis prendre la sortie n°6 Lomme/Englos, centre commercial et continuer en direction de Tourcoing/Gand sur A22. Prendre la sortie n°9 (Quesnoy-sur-Deule/Marquette et Wambrechies). de Dunkerque: suivre Lille (A25) puis sortie n°7 direction Tourcoing/Gand/Roubaix (A22). Prendre la sortie n°9 (Quesnoy-sur-Deule/Marquette et Wambrechies). de Gand: suivre Dunkerque par A22. Prendre la sortie n°9 (Quesnoy-sur-Deule/Marquette et Wambrechies). Accès en métro et bus: du métro Lille-Beaux-arts République: prendre le bus LIANE vers Wambrechies. Arrêt mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

