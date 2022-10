Les vacances au Musée de la Poupée et du Jouet Ancien Musée de la poupée et du jouet ancien Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Entrée enfant : 2€ / activité manuelle enfant : 2€ / entrée adulte : 4€

Le Musée vous ouvre ses portes tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, de 14h à 18h du 22 octobre au 6 novembre 2022. Musée de la poupée et du jouet ancien Château de Robersart 59118 Wambrechies Le Vert Galant Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Le château de Robersart ne compte plus ses années mais a su garder son âme d’enfant en accueillant ce musée dédié aux souvenirs d’enfance de nombreuses générations. « Poupées de cire, poupées de son » est une collection qui va de la poupée de porcelaine du XIXe siècle à la poupée Barbie des années 50 en passant par la « bleuette » et ses modèles de vêtements sans oublier les poupées de vitrine. Découvrez aussi les soldats de plomb, automobiles de toutes époques, avions, bateaux, le tout mis en scène avec une grande précision. Et en bonus, l’accès à des jeux flamands anciens !

