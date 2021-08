Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Musée de la Poterne Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise Visite guidée et commentée du musée. Cinq salles thématiques sur Preuilly de la préhistoire à la vie des artisans du XIXème siècle, une salle est consacrée à une très belle collection de coiffes tourangelles.

Possibilité de visiter en famille avec un questionnaire ce qui rend la visite active. Dans la cour un atelier : initiation à l’héraldique et création de blason s’adresse aux enfants. Visite guidée et commentée du musée. Cinq salles thématiques sur Preuilly de la préhistoire à la vie des artisans du XIXème siècle.

Visite guidée et commentée du musée. Cinq salles thématiques sur Preuilly de la préhistoire à la vie des artisans du XIXème siècle, une salle est consacrée à une très belle collection de coiffes tourangelles.

Possibilité de visiter en famille avec un questionnaire ce qui rend la visite active. Dans la cour un atelier : initiation à l'héraldique et création de blason s'adresse aux enfants.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

