Visite libre Musée de la Poterne Preuilly-sur-Claise, 16 septembre 2023, Preuilly-sur-Claise.

Le musée de la poterne abrite de nombreuses collections réunies dans cinq salles : la préhistoire, l’antiquité, les chapiteaux, les anciens métiers et la salle des coiffes. Créé dans la poterne du château du lion il a été doté de nombreuses collections privées données par les prulliaciens et voisins de ce petit musée. Il se visite librement ou accompagné d’un jeune guide.

L’été pour le plaisir de tous il se visite en nocturne. Un escape game et un atelier initiation à l’héraldique est proposé.

Situé au sommet du coteau, les bâtiments du musée datent du XIVe siècle. Ils constituaient à l'origine « la poterne » sud de l'imposante forteresse du château du Lion (dont on voit, à l'arrière, sur le cliché une pale reconstitution du début du XXe siècle) alors siège de la première baronnie de Touraine. Au XVe siècle l'entrée du château fut portée au nord avec pont levis. Ce bâtiment sud devint alors et resta jusqu'au début du XIXe siècle la prison seigneuriale puis municipale. La présence des vestiges de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié et surtout de nombreux et intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les collections de la Société Archéologique de Preuilly y sont exposées : collections de silex taillés, d'objet gallo-romain dont un coffre funéraire, de chapiteaux romans provenant de plusieurs églises de la cité et d'art et traditions populaires: ensemble d'outil ou d'objet du quotidien. Il convient de signaler l'ensemble de dentelles et surtout de coiffes tourangelles délicates dans leurs motifs floraux marquant les différentes étapes de la vie.

La terrasse offre une vue de l’ensemble du bourg et de la campagne environnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Yolande Deberne