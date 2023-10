Cet évènement est passé Visite libre ou audioguidée du musée Musée de la poterie Betschdorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Betschdorf Visite libre ou audioguidée du musée Musée de la poterie Betschdorf, 13 mai 2023, Betschdorf. Visite libre ou audioguidée du musée Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la poterie Entrée libre et gratuite Le musée propose aux visiteurs de visiter les collections permanentes du musée avec des audioguides en 3 langues (français, allemand, anglais) ou librement et de découvrir le travail du potier à travrs une vidéo. Musée de la poterie 2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est 03 88 54 48 07 http://www.betschdorf.com Musée retraçant l’histoire de la poterie à Betschdorf, installé dans une maison à colombages du XVIIIème siècle. Importante collection de poteries de grès du XVIIIème siècle à nos jours. Vidéo retraçant les étapes de la fabrication d’un pot. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bas-Rhin, Betschdorf
Autres
Lieu
Musée de la poterie
Adresse
2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf
Ville
Betschdorf
Departement
Bas-Rhin

