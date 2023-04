exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Musée de la poterie Betschdorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Betschdorf exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Musée de la poterie, 13 mai 2023, Betschdorf. exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Samedi 13 mai, 20h00, 20h30 Musée de la poterie Entrée libre « L’art, le feu, la terre. Trois sites de création, trois univers » : exposition photographique de Donatien Breiner dans trois poteries de Betschdorf : Remmy MM, Schmitter Fortuné, Remmy Vincent. Musée de la poterie 2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est 03 88 54 48 07 http://www.betschdorf.com Musée retraçant l’histoire de la poterie à Betschdorf, installé dans une maison à colombages du XVIIIème siècle. Importante collection de poteries de grès du XVIIIème siècle à nos jours. Vidéo retraçant les étapes de la fabrication d’un pot. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00 © Musée de la poterie de Betschdorf Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Betschdorf Autres Lieu Musée de la poterie Adresse 2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Ville Betschdorf Departement Bas-Rhin Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée de la poterie Betschdorf

Musée de la poterie Betschdorf Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betschdorf/

exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Musée de la poterie 2023-05-13 was last modified: by exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Musée de la poterie Musée de la poterie 13 mai 2023 Betschdorf Musée de la poterie Betschdorf

Betschdorf Bas-Rhin