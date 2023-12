Rencontre de sensibilisation et actualités du Musée de La Poste Musée de La Poste Paris Catégorie d’Évènement: Paris Rencontre de sensibilisation et actualités du Musée de La Poste Musée de La Poste Paris, 20 mars 2024 13:30, Paris. Rencontre de sensibilisation et actualités du Musée de La Poste Mercredi 20 mars 2024, 14h30 Musée de La Poste Gratuit sous inscription au service réservation; pour un rendez-vous individuel, écrire au contact public spécifique Découverte du musée et présentation des expositions temporaire en cous et à venir (« Marianne, visages de la RépubliqueCarte blanche à un artiste contemporain sur la collection permanenteMarathon, la course du messager « , etc) avec la référente Publics spécifiques.

Dates fixes pour inscription ouvertes à tous les relais.

Si besoin, la référente est à votre disposition pour un rendez-vous individuel, notamment pour des projets ou des actualités en avant-première, en présentiel ou au téléphone.

Public : nouveau contact, tous relais Musée de La Poste 34 Bd de Vaugirard, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Île-de-France

