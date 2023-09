Rencontre enseignants au Musée de La Poste – Montparnasse Musée de la Poste Paris, 20 septembre 2023, Paris.

Rencontre enseignants au Musée de La Poste – Montparnasse Mercredi 20 septembre, 14h30 Musée de la Poste Entrée libre, réservation obligatoire

Cette initiative a pour objectif de vous faire découvrir les collections du Musée de La Poste et de vous présenter notre offre pédagogique pour l’année scolaire 2023-2024.

Plus spécifiquement, le mercredi 20 septembre de 14h30 à 16h00, vous pourrez participer aux activités suivantes :

• Présentation du musée, ses contacts, ses ressources et ses activités à destination des scolaires

• Visite de l’exposition permanente et découverte de l’exposition temporaire « Nouvelles du paradis : la carte postale de vacances »

Au cours de cet après-midi, vous aurez également la possibilité d’échanger avec notre équipe pédagogique sur la mise en place de projets artistiques et culturels personnalisés. Nous sommes également ravis de vous informer que certaines activités proposées par le Musée de la Poste sont éligibles au Pass Culture.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la page suivante : www.museedelaposte.fr/fr/collections/enseignants

ou à contacter le service de réservations au 01 42 79 24 24 ou à reservation.dnmp@laposte.fr

Musée de la Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

