Tout résident – 98799 La Passion-Clipperton Samedi 16 septembre, 16h30 Musée de La Poste

Au beau milieu du Pacifique Nord, se trouve un atoll fort singulier : Clipperton est une île à la fois déserte et pourvue d’un code postal.

Irma Pelatan vous invite à un fol voyage épistolaire vers cet ailleurs radical, à la poursuite de « Cher ami », le destinataire putatif de ses Lettres à Clipperton.

Ces missives, écrites chaque jour et effectivement postées vers l’île, ont constitué un véritable défi pour La Poste, qui, on le verra, a tout mis en œuvre pour distribuer ces plis…

La performance sera accompagnée de photographies de Cécile Hesse et Gaël Romier.

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil.

Ligne 6 arrêt Montparnasse Bienvenüe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

