Atelier gravure en continu Musée de La Poste Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Atelier gravure en continu 16 et 17 septembre Musée de La Poste

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de La Poste propose un atelier d’initiation qui permet d’expérimenter la technique de la gravure avec le timbre comme point de départ.

Les participants choisissent un motif parmi une sélection d’images et le gravent sur une plaque de linogravure avant de procéder à l’impression de leur œuvre à l’aide d’une presse.

Cette année, le thème du sport est mis à l’honneur durant les Journées du patrimoine. Cet atelier propose donc une sélection de visuels et de motif évoquant le sport et les olympiades.

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Le Musée de La Poste rénové a réouvert en novembre 2019 et met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l'histoire de la Poste, de l'art postal et de la philatélie, d'hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois plateaux d'exposition permanente et des expositions temporaires, accessibles à tous.

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil.

Ligne 6 arrêt Montparnasse Bienvenüe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée de La Poste, 2023