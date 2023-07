Visite contée – Souvenir de vacances enchantées Musée de La Poste Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite contée – Souvenir de vacances enchantées Samedi 16 septembre, 11h00 Musée de La Poste

Une série de cartes postales a été envoyée au musée de La Poste. Elles sont fabuleuses, mais nous ne savons pas qui les a envoyées… Trouverons-nous à qui appartiennent ces souvenirs ? Où partirons-nous ? Quelles fantastiques histoires et magnifiques paysages nous attendent ?

Avec cette balade contée, les enfants se promènent dans l’exposition à travers le monde des images de vacances.

À chaque étape un conte, une chanson, une danse, une histoire racontée avec les mains ou un poème ponctuent le voyage et invitent les grands et les petits à l’évasion dans ces paysages de cartes postales.

Une approche en douceur pour comprendre ce qu’est une image fabriquée.

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 79 24 26 http://museedelaposte.fr Le Musée de La Poste rénové a réouvert en novembre 2019 et met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l'histoire de la Poste, de l'art postal et de la philatélie, d'hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois plateaux d'exposition permanente et des expositions temporaires, accessibles à tous.

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil.

Retrouvez la programmation culturelle sur www.museedelaposte.fr

