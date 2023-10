Les médiateurs ont la parole Musée de La Poste Paris, 13 mai 2023, Paris.

Les médiateurs ont la parole Samedi 13 mai, 18h00 Musée de La Poste Accès au musée gratuit à partir de 17h00

Parcourez les collections permanentes du musée et l’exposition Jouez, Postez ! autrement, avec des médiateurs postés sur chaque plateau qui attirent votre attention sur certains objets exposés, vous apportent des éclairages complémentaires et répondent à toutes vos questions…

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 79 24 24 http://museedelaposte.fr https://www.facebook.com/museedelaposte/;https://twitter.com/museedelaposte Situé à Paris, face à la gare Montparnasse, le musée de La Poste présente une scénographie modernisée et expose plus de 1 000 pièces issues de ses collections.

Accessible à tous dans des conditions optimales de visite, le Musée de La Poste rénové met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie, d’hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires.

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil.

Le musée dispose d’ateliers pédagogiques, d’un auditorium et d’un espace de réception ainsi que d’une boutique. Métro Montparnasse-Bienvenue (sortie N°2)

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Thierry Debonnaire pour le Musée de La Poste