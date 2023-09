Musée de la Porcelaine de Couleuvre Musée de la Porcelaine Couleuvre, 16 septembre 2023, Couleuvre.

Musée de la Porcelaine de Couleuvre 16 et 17 septembre Musée de la Porcelaine

Couleuvre a remis la porcelaine à l’honneur en ouvrant en mai 1999 un musée consacrée à cet art. Installé dans une maison du XIVème siècle dite « Charles IX » qui a subi d’importants travaux de restauration, il accueille les visiteurs sur trois niveaux.

Ne dit-on pas qu’en 1565 le roi Charles IX et Catherine de Médicis auraient fait halte ici avant de reprendre leur route pour l’abbaye de Saint-Menoux ? La légende assure que Jeanne d’Arc elle-même serait passée en ces lieux .

Les pièces exposées proviennent de la Manufacture (autrefois la Fabrique) située à la sortie du bourg direction Lurcy-Lévis. La caractéristique de la porcelaine de Couleuvre est la richesse de son décor. C’est une porcelaine pour le plaisir des yeux, une porcelaine de luxe qui s’exporte. Certes, il y aura production de pièces utilitaires : services à café, plats, …

La visite se fait sur trois niveaux. Au premier étage, on peut admirer de belles pièces d’art, le second étage retrace les différentes étapes de fabrication d’un objet, tandis qu’au troisième étage, on peut admirer la charpente en forme de bateau.

Musée de la Porcelaine 1 rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 15 83 43 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ministère de la Culture