Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Visite libre des musées de Villedieu Musée de la poeslerie / maison de la dentellière Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 13 mai 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Visite libre des musées de Villedieu Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la poeslerie / maison de la dentellière Visite libre des collections de cuivre et dentelles de la Cour du Foyer, cour médiévale, berceau de l’histoire du cuivre de Villledieu (Monument Historique). Musée de la poeslerie / maison de la dentellière Cour du Foyer, 25 rue du Général Huard, 50800 Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Villedieu-les-Poêles Manche Normandie 02 33 69 33 44 http://www.museesvilledieu.sitew.com https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9es-de-VilledieulesPo%C3%AAles/455741491227100?ref=hl;https://twitter.com/MuseesVLP La Cour du Foyer regroupe un ensemble architectural remarquable bâti du XIIIe au XIXe siècles, lieu historique de la fonte de cuivre à Villedieu-les-Poêles, elle fut longtemps animée par le travail des ouvriers poesliers et chaudronniers. Accès piétonnier, parkings à proximité, Gare SNCF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

