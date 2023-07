Visite du Musée Musée de la Pierre à Fusil Luçay-le-Mâle Catégories d’Évènement: Indre

Luçay-le-Mâle Visite du Musée Musée de la Pierre à Fusil Luçay-le-Mâle, 16 septembre 2023, Luçay-le-Mâle. Visite du Musée 16 et 17 septembre Musée de la Pierre à Fusil 2€ Visite libre du Musée de la PIerre à Fusil. Musée de la Pierre à Fusil 4 rue Roger-Ménars 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 La Cave Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 43 31 http://www.lucaylemale.fr Créé en 1962 par Jean Émy, le musée retrace l’épopée du petit éclat de silex qui permettait de produire l’étincelle qui, mettant le feu à la poudre, provoquait la propulsion du projectile.

Étonnante reconstitution d’un « crot » c’est-à-dire d’un puits d’extraction de rognons de silex. Découverte des trois aspects majeurs de l’histoire économique de Luçay : les forges et la fonderie, les champignonnières et les carrières de calcaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

