Concert avec Le Ghetto Blaster Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Concert avec Le Ghetto Blaster Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. Concert avec Le Ghetto Blaster Samedi 13 mai, 20h00, 21h30 Musée de la Pêche Soirée exceptionnelle en musique. Le Musée se visite en musique avec Le Ghetto Blaster.

Son style musical, c’est une fusion détonante de musique jamaïcaine, Rythm&Blues, Soul et d’autres rythmes venus des quatre coins de la planète. Put on your dancing shoes !

De 20h à 21h et de 21h30 à 22h30.

RV : parcours permanent. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0298971020 http://www.musee-peche.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Muséedelapeche

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Ville Concarneau Departement Finistère Lieu Ville Musée de la Pêche Concarneau

Musée de la Pêche Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Concert avec Le Ghetto Blaster Musée de la Pêche 2023-05-13 was last modified: by Concert avec Le Ghetto Blaster Musée de la Pêche Musée de la Pêche 13 mai 2023 concarneau Musée de la Pêche Concarneau

Concarneau Finistère