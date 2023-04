Bar à soupe… de poissons Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Bar à soupe… de poissons Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. Bar à soupe… de poissons Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la Pêche Envie de commencer la soirée par une petite dégustation ? Les équipes du musée déclinent le thème annuel « La mer au menu » et vous proposent une dégustation d’un produit local pour échanger sur le circuit court et les conserveries locales.

Soupe de poisson confectionnée par la Conserverie Gonidec, les Mouettes d’Arvor, cuisinée à partir d’espèces capturées par les pêcheurs concarnois.

De 18h30 à 20h.

RV : salle Carré des mousses. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0298971020 http://www.musee-peche.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©Muséedelapeche

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Ville Concarneau Departement Finistère Lieu Ville Musée de la Pêche Concarneau

Musée de la Pêche Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Bar à soupe… de poissons Musée de la Pêche 2023-05-13 was last modified: by Bar à soupe… de poissons Musée de la Pêche Musée de la Pêche 13 mai 2023 concarneau Musée de la Pêche Concarneau

Concarneau Finistère