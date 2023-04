Conversation autour du Commandant Garreau Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Conversation autour du Commandant Garreau Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. Conversation autour du Commandant Garreau Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la Pêche Un chantier de restauration est en cours au cœur du musée, venez le découvrir et poser vos questions à la responsable des collections.

De 18h30 à 19h15.

RV : patio. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0298971020 http://www.musee-peche.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

