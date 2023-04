Visites flash et permanence des Amis du Musée de la Pêche Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Visites flash et permanence des Amis du Musée de la Pêche Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. Visites flash et permanence des Amis du Musée de la Pêche Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la Pêche Les amis du musée vous présentent quelques objets phares du musée durant la soirée et se tiennent à votre disposition pour vous présenter les activités de l’association. Vous pourrez les rejoindre et adhérer sur place !

Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0298971020 http://www.musee-peche.fr

