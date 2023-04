Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la Pêche À l’occasion de la Nuit des musées, les projets scolaires d’Education Artistique et Culturelle, menés sur l’année avec les élèves de plusieurs établissements finistériens, sont valorisés. Venez partager avec les élèves et découvrir leur créativité !

Projet Défis d’océans : des élèves de Coray et de Douarnenez ont participé à une journée exceptionnelle sur Concarneau, développée avec le soutien de Canopé (réseau de formation des enseignants). Ils vous présentent leurs podcasts, fruits des rencontres avec le service pédagogique du Fonds Explore et Romain Wallet, pêcheur concarnois.

Au 3'55' Ouest, ça danse ! Les élèves de la classe de seconde du lycée Saint-Joseph de Concarneau ont créé des chorégraphies, inspirées par l'histoire maritime de leur territoire. Ces créations ont été accompagnées par Sylvain Prunenec, danseur et chorégraphe de la Cie du 48 et Sébastien Jantzen, vidéaste.

